banner762
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
Çatalköy Belediyesi’nden örnek çalışma
4 0
“Sağlığımız iki dudak arasında”
“Sağlığımız iki dudak arasında”
16 0
 
Bu ürüne dikkat!
Bu ürüne dikkat!
48 0
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
Vücut Hakkında İlk Defa Duyacağınız 28 Şaşırtıcı Bilgi
53 0
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
İsmet Kotak’ın yaşamı sanal sergide
18 0
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
Mağusa’da insan sağlığı tehlikede
38 0
Tarihi surlar çöktü
Tarihi surlar çöktü
42 0
banner797

“Suçlamaları kabul etmiyorum”

banner476

Falyalı cinayeti kapsamında Türkiye'de tutuklu bulunan "Söylemez Kardeşler"den Mustafa Söylemez'in hakimlik sorgusunda sustuğu, Mehmet Faysal Söylemez'in ise "Olayla ilgim yok" dediği kaydedildi

banner714
“Suçlamaları kabul etmiyorum”
 
 
Türkiye basını, iş insanı Halil Falyalı cinayetine ilişkin olarak İstanbul'da tutuklu bulunan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin ifadelerini yayımladı.
Sabah'ın haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguda Mustafa Söylemez konuşmadı.
Mustafa Söylemez'in, "Emniyette ve savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım. İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim" dediği bildirildi. Mustafa Söylemez'in, kalaşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öne sürülüyor.
Büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez'in ise sorgusunda şunları söylediği kaydedildi:
“Örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum."
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.