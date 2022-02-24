Falyalı cinayeti kapsamında Türkiye'de tutuklu bulunan "Söylemez Kardeşler"den Mustafa Söylemez'in hakimlik sorgusunda sustuğu, Mehmet Faysal Söylemez'in ise "Olayla ilgim yok" dediği kaydedildi





Türkiye basını, iş insanı Halil Falyalı cinayetine ilişkin olarak İstanbul'da tutuklu bulunan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez kardeşlerin ifadelerini yayımladı.

Sabah'ın haberine göre, Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguda Mustafa Söylemez konuşmadı.

Mustafa Söylemez'in, "Emniyette ve savcılıkta susma hakkımı kullandım. 12 gündür gözaltındayım. İfade verecek kadar kendimi iyi hissetmiyorum. Daha sonra detaylı bir şekilde ifademi vereceğim" dediği bildirildi. Mustafa Söylemez'in, kalaşnikof silahlarla yaylım ateşine tutulan Falyalı'nın yanına giderek kafasına ateş eden kişi olduğu öne sürülüyor.

Büyük kardeş Mehmet Faysal Söylemez'in ise sorgusunda şunları söylediği kaydedildi:

“Örgüt kurarak ne yapmışım? Bir menfaat mi elde etmişim? Evimde herhangi bir suç unsuru mu bulunmuş? Kardeşimden dolayı tutuklanacaksam söyleyecek bir şeyim yoktur. Adı geçen şahısların hiçbirini tanımıyorum. Atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kaçma şüphem yoktur. Suçsuzum, serbest bırakılmamı, aksi halde adli kontrol tedbirleri ile serbest bırakılmayı talep ediyorum."

