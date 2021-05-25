banner583
Küpdüşen saldırısı var!
Küpdüşen saldırısı var!
64 0
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
Başaran’ın ilk galipleri YDÜ ve DAÜ
15 0
 
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
Cimnastikçiler Çavuşgil anısına yarıştılar
18 0
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
Denner, Kantara’da zirveye tırmandı
20 0
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
Bu araçtan sadece 10 adet üretilecek
40 0
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
Türkiye Süper Lig futbolcu değerinde son sırada
24 0
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
Zehirli kutular doğaya bırakılmamalı
20 0
banner661
banner570

Soylu görevden alınsın, cinayetler soruşturulsun

banner476

İzmir Barosu, Sedat Peker'in yayınladığı videolar kapsamında Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım hakkında suç duyurusunda bulundu

Soylu görevden alınsın, cinayetler soruşturulsun
 
 
Türkiye İzmir Barosu, organize suç örgütü liderliğinden geçmişte hüküm giymiş Sedat Peker'in 7 ayrı videoda belirttiği hususlarla ilgili olarak, Sedat Peker, Süleyman Soylu, Mehmet Ağar, Tolga Ağar, Erkan Yıldırım ve videolar incelenip gerekli araştırmalar yapıldığında savcılıkça tespit edilecek diğer kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.  Baronun başvurusunda, videolarda iddia edilen uyuşturucu ticareti, cinayet, tecavüz, yağma ve diğer benzeri iddiaların soruşturulması istendi.
İzmir Barosu'ndan yapılan açıklamada, “Soruşturmanın selameti açısından, söz konusu iddiaların odağında bulunan Süleyman Soylu'nun amir sıfatıyla soruşturmayı sürdürecek kişilerin üstü konumunda bulunması sebebiyle derhal İçişleri Bakanlığı görevinden alınması, soruşturmanın hızla başlaması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu süreci etkin ve etkili bir soruşturma yürüterek çözmek zorundadır. Aksi durum; hukukun tamamen ortadan kalktığı, güçlü olanın, illegal işlere bulaşanın sözünün tek geçer akçe kabul edildiği bir ülke gerçeği ile toplumu baş başa bırakacaktır. Bunun kabulü asla mümkün değildir” denildi.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.