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Sosyal medyadaki silahlı görüntülere gözaltı

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Sosyal medyada uzun namlulu silah ve kılıçlarla fotoğraf paylaşan Ahmet Sivri, gözaltının ardından serbest bırakıldı

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Sosyal medyadaki silahlı görüntülere gözaltı

Çok sayıda uzun namlulu silah ve kılıçla görüntü çekip sosyal medyada paylaşan Ahmet Sivri'nin gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Konuya ilişkin açıklama İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden geldi. 

Pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla paylaşım yapan Ahmet Sivri dün İstanbul Küçükçekmece'de gözaltına alındı. 

Şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramada, görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirildi.

Yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlendi.

Hakkında “6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı kaydedildi.

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