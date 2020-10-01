Sosyal Medyada yeni dönem

Sosyal medya şirketlerinin Türkiye'de temsilci bulundurmasını zorunlu kılan sosyal medya yasası bugün yürürlüğe girdi. Google, Facebook ve Twitter henüz Türkiye'ye bir temsilci atadıklarını duyurmadı. Temsilci atanmadığı takdirde 5 aşamalı yaptırım planı bulunuyor.

Temmuz ayında Meclis'ten geçen 7253 sayılı sosyal medya yasası 1 Ekim (bugün) itibarıyla yürürlüğe girdi. Yeni yasa çerçevesinde sosyal medya şirketlerinin Türkiye'ye temsilci atamaları gerekecek.

Temsilci atamayan şirkete Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından resmi uyarı yapılacak. Resmi uyarının yapıldığı tarihten sonraki 30 gün içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir temsilci atanmaması durumunda yaptırım uygulanmaya başlanacak.

Temsilci atama zorunluluğu Türkiye'de 1 milyondan fazla takipçisi olan platformları ilgilendiriyor. Facebook, Google ve Twitter rahatlıkla bu kriteri karşılıyor.

Servis sağlayıcılar temsilcilerinin bilgilerini Bilgi Teknolojileri Kurumu'na (BTK) iletecekler.

AŞAMA AŞAMA CEZALAR

Peki ya bir sosyal ağ sağlayıcı 30 gün içinde temsilcisinin kimlik bilgilerini bildirmezse ne oluyor?

1. AŞAMA



İlk 30 günlük süre içinde temsilci atanmazsa 10 milyon TL para cezası kesiliyor.

2. AŞAMA

Verilen idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 gün içinde yine temsilci atanmazsa para cezası 30 milyon TL'ye çıkıyor.

3. AŞAMA

Yine temsilci atanmaması halinde Türkiye'deki şirketlerin sosyal medya platformlarına reklam vermesi yasaklanacak.

4. AŞAMA

Reklam yasağının ardından yine talep yerine getirilmezse sosyal ağ sağlayıcısının internet trafiği yüzde 50 daraltılacak. Yani sitesi çok yavaş açılacak.

5. AŞAMA

Yine 30 gün içinde temsilci atanmaması Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurularak internet hızının yüzde 90'a kadar düşmesi istenecek. Yasaya göre hakim yüzde 50'den az olmamak kaydı ile hız düşürme cezası verecek.

Eğer sosyal ağ sağlayıcı kendisine kesilen cezanın ardından temsilci görevlendirirse idari para cezasının 4'te 1'ini ödeyecek.

ÜÇÜNÜN DE AÇIKLANAN BİR TEMSİLCİSİ YOK

Sozcu.com.tr'nin edindiği bilgilere göre Türkiye'de hizmet veren ABD'li dev internet şirketleri Ankara ile hukukçular aracılığı ile görüşmeler yürütüyor. Bugün itibarıyla Google, Facebook ve Twitter'ın Türkiye'de temsilcisi bulunmuyor. Şimdi gözler BTK'da. BTK resmi olarak temsilci atanması için başvuru yapacak mı yapmayacak mı?

GOOGLE’A YAPTIRIM BEKLENMİYOR, FACEBOOK UYUMLU, TWITTER DAHA ŞAHİN

Teklif, AKP'li Grup Başkanvekili Özlem Zengin, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammed Levent Bülbül ile bazı AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyor. Burada düzenlemenin genel gerekçesi, 'temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla ulusal mahkemelerin aldığı kararların sosyal ağ sağlayıcıları tarafından uygulanmasını sağlamak' olarak belirtiliyor. Temel neden kanuna aykırı veya kişinin kişilik haklarına yönelik saldırı içeren yayınlarda Türkiye'den muhatap bulamama olarak gösteriliyor.

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada yasal düzenlemenin internet devlerini bağladığını belirterek işin inatlaşmaya gitmesi durumunda hukuki süreçlerin başlayacağını söylüyor.

Google'a temsilci atanmaması durumunda herhangi bir yaptırım beklenmediğini, Facebook'un yasalar ile uyumlu çalıştığını fakat Twitter'ın daha şahin bir tutuma sahip olduğunu anlatan Ergün, “Ortada bir yasal düzenleme var. Muhattaplık adına bu firmaların Türkiye'de bir temsilcisi olmalı” diyor.

Anayasa Mahkemesi'nin Twitter'a erişim engeli getiren kararı bozmasının ardından platformların tamamen kapatılamayacağını ifade eden Ergün bu sebepten ötürü ciddi oranda bant daraltma uygulanacağını anlatıyor.

Kanun kapsamındaki diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesini temin için yetkili en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak belirler ve bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verir. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini Kuruma bildirmekle yükümlüdür. Temsilcinin gerçek kişi olması hâlinde Türk vatandaşı olması zorunludur.