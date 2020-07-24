Sosyal Medya Düzenlemesi Kabul Edildi

Düzenlemede Neler Yer Alıyor?

Sosyal medyaya ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşülerek kabul edildi.

Meclis gündeminde bir süredir, sosyal medya platformalarına ilişkin düzenlemelerin yapılması yer alıyordu. Bu düzenlemeler ise kişisel kısıtlamalar getireceği düşüncesiyle pek çok kişi tarafından eleştiriliyordu. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya mecralarının kaldırılmasını istediğini belirtmiş, bu konuyu en kısa sürede parlamentoya taşıyacaklarını dile getirmişti. Bunun üzerine ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun başka bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bazı sosyal medya platformları ile ilgili yaptığı açıklamaların çarpıtıldığını dile getirmişti. Ardından da AK Parti’nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesinin detayları paylaşılmıştı. Sosyal medyaya ilişkin düzenlemelerin içerildiği 11 maddelik kanun teklifi ise TBMM Adalet Komisyonu’nda görüşülerek kabul edildi. Sosyal medya düzenlemesi maddeleri arasında neler yer alıyor, kanunla birlikte sosyal medyada neler değişecek?

Bir süredir konuşulan sosyal medya düzenlemesi maddelerinin detayları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifi ise kabul edildi

Almanya modelinin örnek alındığı ve 11 madde içeren kanun teklifinde; sahte hesaplardan zararlı içeriklere kadar pek çok konu yer alıyor

Kanun teklifinde Twitter, Instagram ve diğer sosyal medya platformları ‘sosyal ağ sağlayıcı’ şeklinde tanımlanıyor ve bunlara belirli yükümlülükler getiriyor. İşte sosyal medya düzenlemesinin detayları;

Günlük erişimin 1 milyondan fazla olduğu sosyal ağ sağlayıcıların Türkiye’de temsilci bulundurmaları zorunlu olacak





Teklife göre, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı, en az 1 kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirleyecek. Bu kişinin iletişim bilgilerine kolayca görülebilecek ve doğrudan erişilebilecek şekilde internet sitesinde yer verilecek. Sosyal ağ sağlayıcı bu kişinin kimlik ve iletişim bilgilerini BTK’ya bildirecek. Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması zorunlu olacak.Bu maddeyle zararlı içeriklerin kaldırılması gibi konularda daha hızlı hareket edilmesi hedefleniyor.

Sosyal ağ sağlayıcı temsilci bulundurmazsa ise 5 aşamalı bir yaptırım uygulanacak. Buna göre;



1. aşama; 10 milyon TL ceza verilecek ve şartın yerine getirilmesi beklenecek

2. aşama; Yine temsilcilik açılmaması durumunda 30 milyon lira daha ceza kesilecek

3. aşama; İlgili sosyal ağ sağlayıcısı 3 ay süreyle yeni reklam sözleşmesi yapamayacak

4. aşama; Sulh ceza hakimliği yüzde 50 ile 90 oranında bant daraltma cezası verebilecek

5. aşama; Bant daraltma cezası alan erişim sağlayıcıları 4 saat içerisinde kararı uygulayacak

Düzenleme sosyal ağ sağlayıcılarına Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de depolama zorunluluğu da getirecek. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler için de çeşitli para cezaları söz konusu olacak

Hukuka aykırı olduğu mahkeme kararıyla saptanan içerikler sosyal ağ sağlayıcılar tarafından kaldırılmazsa, sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların karşılanmasından sorumlu olacak



Kişisel haklara yönelik ihlal olması durumunda 48 saat içerisinde yanıt verilmesi ve gerekirse içeriğin kaldırılması zorunlu oluyor. 48 saat içerisinde cevap verilmezse ise 5 milyon TL para cezası uygulanacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar, ‘içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’ ile ‘özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi’ başvurusuna 48 saat içinde cevap verilmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için 3 ay içinde gerekli çalışmaları tamamlayacak.

Sosyal ağ sağlayıcılar ayrıca ‘içeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi’ ile ‘özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişimin engellenmesi’ başvurusu uyarınca hazırlayacakları ilk raporlarını, 2021 yılının Ocak ayında BTK’ye bildirecek ve internet sitesinde yayınlayacak.

Ayrıca sosyal ağlarda ‘unutulma hakkı’ olacak. Unutulma hakkı nedir?



“Unutulma hakkı”, kısaca kişi ve kurumların internette kendi adlarıyla arama yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkı olarak tanımlanıyor.