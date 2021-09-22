banner583
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
Bitmeyen çile: Alsancak-Lapta yolu
13 0
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
Zeynep Bastık, Les Ambassadeurs’u coşturacak
54 0
 
En tehlikeli 8 internet deneyimi
En tehlikeli 8 internet deneyimi
12 0
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
Ronaldo'nun boşu yok, Messi suskun
22 0
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
Dikkatsizliği pahalıyla mal oldu
296 0
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
2021 Emmy Ödülleri'nin sahipleri belli oldu
70 0
49 0
banner661

Son yapılan tüm anket sonuçlarından AKP için bir ‘ilk’ çıktı

banner476

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefet iktidara 'sandığı getirin' çağrısı yaparken, Cumhur İttikafı seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Araştırma şirketleri ise çalışmalarına hız vermiş durumda.

banner666
Son yapılan tüm anket sonuçlarından AKP için bir ‘ilk’ çıktı
 İşte son bir ayda kamuoyuyla paylaşılan anket sonuçları...
Seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Ağustos ve Eylül’de peş peşe anket sonuçları yayınladı.

Son bir ayda kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarının tamamı AKP’nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor.

2002 seçimlerinde yüzde 34 oy alıp tek başına iktidar olan AKP’nin oyları 2015 seçimlerinde yüzde 49’a kadar çıkmıştı.

Son anket sonuçlarında ise  yüzde 34’ü geçemeyen AKP yine de birinci parti çıkıyor.

Araştırma sonuçlarında İYİ Parti’nin oylarındaki yükseliş, MHP’deki düşüş dikkat çekiyor.

İşte son 1 ayda 6 araştırma şirketinin sorduğu “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna seçmenin verdiği cevaplar:



Kaynak: Sözcü
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.