Son yapılan tüm anket sonuçlarından AKP için bir ‘ilk’ çıktı

Siyasette erken seçim tartışmaları devam ediyor. Muhalefet iktidara 'sandığı getirin' çağrısı yaparken, Cumhur İttikafı seçimlerin zamanında yapılacağını söylüyor. Araştırma şirketleri ise çalışmalarına hız vermiş durumda.

Seçmenin nabzını tutan araştırma şirketleri Ağustos ve Eylül’de peş peşe anket sonuçları yayınladı.

Son bir ayda kamuoyu ile paylaşılan anket sonuçlarının tamamı AKP’nin bugüne kadar aldığı en düşük oy oranına işaret ediyor.

2002 seçimlerinde yüzde 34 oy alıp tek başına iktidar olan AKP’nin oyları 2015 seçimlerinde yüzde 49’a kadar çıkmıştı.

Son anket sonuçlarında ise yüzde 34’ü geçemeyen AKP yine de birinci parti çıkıyor.

Araştırma sonuçlarında İYİ Parti’nin oylarındaki yükseliş, MHP’deki düşüş dikkat çekiyor.

İşte son 1 ayda 6 araştırma şirketinin sorduğu “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusuna seçmenin verdiği cevaplar:

Kaynak: Sözcü