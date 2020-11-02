Son dakika 3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı

Son dakika haberine göre Doğanlar Apartmanı'ndan 65. saatte bir mucize daha yaşandı. Enkaz altındaki 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağ olarak çıkartıldığı öğrenildi. Küçük kızın kurtarılma anında ekipler gözyaşlarını tutamazken ve haberi sunan muhabirlerin sesleri titredi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği Bayraklı ilçesinde, depremin ardından geçen yaklaşık 65 saat sonra bir sevindirici haber daha geldi.

ENKAZDAN KURTARILAN 106. KİŞİ OLDU

Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Elif bebek, enkaz altından yaralı kurtarılan 106'ıncı kişi oldu.

AFAD BAŞKANI: BİNLERCE KEZ ŞÜKÜRLER OLSUN

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Allah'ım sana binlerce kez şükürler olsun. Doğanlar Apartmanı'ndan Elif yavrumuzu da canlı olarak çıkardık." ifadelerini kullandı.

ACILI ANNEANNE: DUALARIM KABUL OLDU

Elif'in enkaz alanında büyük sevinç yaşayan anneannesi, "Çok mutluyum, Allah razı olsun. Elif'e kavuştum, annesi de kardeşleri de kavuşacak. Dualarım kabul oldu." dedi.