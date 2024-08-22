Sokak ortasında öldüresiye dayak

Manisa’da bir kişi, dini nikahla yaşadığı 19 yaşındaki kadını sokak ortasında elindeki metal fırça sapıyla öldüresiye dövdü. Genç kadının yumruk darbeleriyle yere düşürüldüğü anlarda çevredekiler olaya kayıtsız kaldı. O esnada duruma tepki gösteren yaşlı bir adam araya girdi. Yaşlı adama destek veren esnaf, kadını kurtarıp adamı linç etmek istedi. Akman’ı vatandaşların elinden polis kurtardı

Manisa’da bir kişi dini nikahla yaşadığı kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

Olay 15 Ağustos günü Paşa Mahallesi, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi’nde meydana geldi.

Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği Sude Naz A’yı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Akman, yumruk darbeleriyle genç kadını yere düşürdü.

Yerde de genç kadının başına yumruk atmaya devam eden Akman, hızını alamayıp eline geçirdiği metal fırça sapıyla dövmeye devam etti.

İkilinin 3 yaşındaki oğlunun önünde gerçekleşen bu olayı, vatandaşlar uzun süre tepkisiz kalarak izledi.

Yaşlı bir adam yaşananlara kayıtsız kalmayarak, Akman’a müdahale etti.

Bu sırada çevreden gelen esnaf da yaşlı adama destek verip, genç kadını kurtarıp Akman’ı dövmeye başladı.

Linç edilmek istenen Akman’ı polis öfkeli kalabalığın arasından kurtardı.

Çevredekiler tarafından yaşananlar cep telefonuyla görüntülenirken; Akman, gözaltına alındı.

Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akman, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sude Naz A. ve çocuğunun sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.

