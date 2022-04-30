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Skandal paylaşım

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Türkiye’de Pegasus çalışanları olduğu belirtilen bir grup genç, ellerinde içki kadehleri olduğu bir fotoğrafın üzerine, “Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin” şeklinde yazı yazarak sosyal medyada paylaştı

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Skandal paylaşım

 
Türkiye’de Pegasus havayolu şirketinin çalışanları olduğu belirtilen bir grup genç, ellerinde içki kadehleri olduğu bir fotoğrafın üzerine, “Kadir Gecesi özel, Rabbim kabul etsin” şeklinde yazı yazarak sosyal medyada paylaşım yaptı.
Çok konuşulan bu olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Kadir Gecesi’nde sosyal medya hesaplarından içkili paylaşım yapan havayolu şirketi çalışanları hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma başlatıldı.
Havayolu şirketi de kamuoyunun tepkisi sonrası bir açıklama yaptı.
Şirket açıklamasında şöyle denildi:
"27 Nisan akşamı kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kişiye özel bir ortamda yapılan bir paylaşımın, farklı mecralarda şirketimiz ile ilişkilendirilmesi nedeniyle açıklama yapmak isteriz. Bu görüş ve ifadeler kişisel olup şirketimizin duruşu ile bir bağı yoktur. Pegasus Hava Yolları olarak; ilgili paylaşımda yer alan dini inanç, toplumsal düşünce ve fikirlerle atfen rencide edici ifadeleri kesinlikle kabul edilemez buluyoruz. Bu çerçevede, konunun acilen şirketimizin etik-ahlak kuruluna aktarıldığını, gerekli aksiyonların ivedilikle alınacağını bildirmek isteriz. Kurallarımız, tüm çalışanlarımız için istisnasız uygulanmaktadır. Bilgilerinize sunarız."    
Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 28 Nisan 2022 tarihinde sosyal medya hesaplarından alkollü paylaşım yaparak Kadir Gecesi’ni aşağılayıcı ifadeler kullandığı öne sürülen havayolu çalışanları hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nce inceleme yürütüldüğü öğrenildi.
 
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