banner913
banner885
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
Fuat Oktay: ““An itibarıyla 78 artçı depremin söz konusu”
16 0
'3 gün boyunca etkili olacak'
'3 gün boyunca etkili olacak'
25 0
 
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
Hemşireler ve Ebeler Birliği Türkiye için yardıma hazır olduğunu Sağlık Bakanlığı’na iletti
9 0
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
Karting Kış Kupasında şampiyonlar belli oldu
10 0
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
Karnesi ile kütüphaneye giden ilkokul çocukları hediye kitaplarını aldı
10 0
Lefke, Göçmen’i üzdü
Lefke, Göçmen’i üzdü
29 0
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
“Ünsal’ın vatandaşlığa kabul kararı İrsen Küçük dönemiydi”
18 0
banner915

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara başladı

banner476

19:20 sularında Adıyaman'a uçakla intikal eden ve 10'u Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT Ekiplerinden oluşan 40 personel, İsias Otel enkaz alanında halen çalışmalarını sürdürmekte

banner825
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi Adıyaman'da çalışmalara başladı
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama-Kurtarma ekibi, Adıyaman'da KKTC'li öğrencilerin göçük altında bulunduğu İsias Otel enkaz alanına ulaşır ulaşmaz arama kurtarma faaliyetlerine başladı.
Saat 14:30'dan itibaren jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılan enkaza, akabinde 16.30 civarında iş makineleri destek verdi.
19:20 sularında Adıyaman'a uçakla intikal eden ve 10'u Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi olmak üzere Güvenlik Kuvvetleri ve AKUT Ekiplerinden oluşan 40 personel, İsias Otel enkaz alanında halen çalışmalarını sürdürmekte.
İsias Otel enkaz alanına ulaşan Sivil Savunma Arama Kurtarma ekibi, enkaz alanında yaptığı dinleme faaliyetine müteakip enkaz kaldırma çalışmalarına başladı. Henüz herhangi bir vatandaşa ulaşılamadı.
Enkaz kaldırma çalışmalarına eksavatör ve kepçe de destek vermektedir.
Öte yandan, 20:45 sularında 30 personel, 8 araç ile Taşucu'na varan Sivil Savunma Arama Kurtarma Ekibi ile 7 personel, 1 araçtan oluşan AKUT ekibi Adıyaman'a intikal etmekte
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.