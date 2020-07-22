Sinop Valisi kaza yaptı: 6 yaralı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nın içerisinde olduğu araç Çankırı'da kaza yaptı. Kazada vali, şoförü ve koruması ile karşı araçtaki 3 kişi yaralandı

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Çankırı'da yaptığı kazada yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi. Valisi Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı. Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.