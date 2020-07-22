4 0
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
Avantaj Mağusa ve Doğan’ın
65 0
 
18 0
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
Bir insanın aklından günde 6 bin düşünce geçiyor
28 0
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
89 0
Aşı, 2021 ortasını bulacak
Aşı, 2021 ortasını bulacak
47 0
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
Lefkoşa cimnastikçileri şov yaptılar
20 0
banner460

Sinop Valisi kaza yaptı: 6 yaralı

banner27

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu'nın içerisinde olduğu araç Çankırı'da kaza yaptı. Kazada vali, şoförü ve koruması ile karşı araçtaki 3 kişi yaralandı

Sinop Valisi kaza yaptı: 6 yaralı
22 Temmuz 2020 Çarşamba 10:18

Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu Çankırı'da yaptığı kazada yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çankırı-Ankara karayolu üzerindeki Ballıca mevkisinde meydana geldi.

Valisi Karaömeroğlu'nun içinde bulunduğu otomobil ile sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil Ankara yolu üzerinde çarpıştı.

Kazada, Vali Karaömeroğlu, şoförü ve koruması ile diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vali Karaömeroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

banner342
Cinayette korkunç detaylar
Cinayette korkunç detaylar
89 0
İşte AKP’nin sosyal medya düzenlemesiyle ilgili teklifi
İşte AKP’nin sosyal medya düzenlemesiyle ilgili teklifi
12 0
Anne ve bebeği 5’inci kat balkonundan düşerek öldü
Anne ve bebeği 5’inci kat balkonundan düşerek öldü
7 0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.