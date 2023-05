Sinan Oğan’dan Erdoğan’a destek kararı

Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda yaklaşık 2.8 milyon oy alan Sinan Oğan, ikinci turda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı

Türkiye’de ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi görüşme trafiği sürürken 14 Mayıs seçiminde ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan dün açıklama yaptı. Oğan, "Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum." dedi.Oğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:“Yaklaşık 10 senedir bizimle beraber yol yürüyen, en zor zamanlarda bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza, Türkiye 'nin her yerinde çalışan Sinan Oğan gönüllülerine teşekkür ediyorum.Eşit ve adil olmayan şartlarda yarıştık. Ne hükümet imkanları ne belediye imkanlarımız yoktu. Buna rağmen büyük bir mücadele örneği sergiledik. Plana sadık kaldık, birçok temel hedeflerimize ulaştık. Büyük Türkiye ve kutlu Turan yolunda ilerleme hedefimiz devam ediyor. Buradaki temel kuralımız ise şudur, plana sadık kaldık. 2. plana itilen milliyetçi seçmeni merkez haline getirdik. Sığınmacılar konusunda farkındalık oluşturduk. 14 Mayıs'ta seçmen Cumhur ve Millet ittifakını uyarmıştır.Millet İttifakı 20 yıldır iktidar olan Cumhur İttifakı karşısında yeterli başarıyı gösterememiş, geleceğe dair tarafımızı ikna edememiştir. İstikrar faktörünü ıskalamıştır. Biz hiçbir zeminde pazarlık yapmadık. Müzakereler aşağıdaki ilkeler çerçevesinde neticelenmiştir. Her türlü terör örgütüne kesintisiz, istikrarlı bir mücadele devam ettirilecektir. Sığınmacılar ve kaçaklar meselesinde artık bir takvim mevcuttur. Sığınmacıların bir takvim çerçevesinde ülkelerine gönderilmesi için tüm şartlar zorlanacaktır. Kaçak geçişlerin önlenmesi için tedbirler en üst seviyeye çıkarılacaktır.28 Mayıs 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu kritik öneme sahiptir. İkinci turda seçimde nasıl bir tutum alınması noktasında tabanımız, ittifak bileşenleriyle müzakereler yaptık. Her iki adayla görüşmede bizim kamuoyunca bilinen önceliklerimizi müzakere ettik. Herhangi bir pazarlık, taahhüt belirtmeksizin kırmızı çizgilerimizi ifade ettik. Seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum."