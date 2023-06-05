Şimşek’ten finansal istikrar vurgusu

TC Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Mehmet Şimşek “Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır” dedi

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine, daha önce de bakanlık ve ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı yapan Mehmet Şimşek atandı.

Mehmet Şimşek, Nureddin Nebati'den dün görevi devraldı.

Devir teslim töreninde Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamaları şöyle:

"Bayrak ve hizmet yarışında bu değerli emaneti şahsıma tevdi eden sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Küresel zorlukların devam ettiği ve 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen deprem felaketinin yaşandığı bu dönemde Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini büyük bir fedakarlık içinde yürüten sayın bakanımıza teşekkür ediyorum.

Hükümetimizin temel hedefi toplumsal refahı artırmaktır. Önümüzdeki dönemde bu hedefe ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacaktır. Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır. Kurala dayalı ve öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır. Enflasyonun yeniden tek haneli rakamlara düşürülmesi her alanda öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlandırılması ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Finansal istikrarı sağlayacağız. Mali disiplin ve fiyat istikrarı için çalışacağız.

Maliye politikası ve yapısal reformlarla Merkez Bankamıza enflasyonla mücadelede destek olmak temel politikamız olacaktır. Çalışmalarımızı eşgüdüm içerisinde, güçlü koordinasyonla yürüteceğiz."

MEHMET ŞİMŞEK 5 YIL SONRA EKONOMİNİN BAŞINDA

5 yıl sonra yeniden ekonominin dümenine geçen Öehmet Şimşek, 1967 yılında Batman'da doğdu.

Ankara, İstanbul, New York ve Londra'da uluslararası kuruluşlarda ekonomist, stratejist ve yönetici olarak çalışan Şimşek, 5 dönem AK Parti hükümetinde Maliye Bakanı ve Başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

Türkiye, Mehmet Şimşek'in görevde bulunduğu sürede, işsizliğin yüzde 9,2 ile en düşük olduğu dönemi yaşadı.

Türkiye ekonomisi, 2010 ve 2011 yıllarında art arda yüzde 9,2 ve yüzde 8,5 oranlarında büyüdü.

Bu dönemde Türkiye'nin kredi notu dört kademe artırıldı.

