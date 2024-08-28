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Şimşek: Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor

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Şimşek: Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, temmuz ayı dış ticaret açığındaki gerilemeye ilişkin, "Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor." ifadesini kullandı.
 
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuz ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.
 
Türkiye'nin ihracatı temmuzda 22 milyar 510 milyon dolar olarak gerçekleşti
Ana hedefleri olan fiyat istikrarına ulaşarak gelir dağılımında adalet ve kalıcı refah artışı sağlayacaklarını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
 
"Makroekonomik dengesizliklerden biri olan yüksek cari açığın azaltılmasında önemli mesafe katettik. Temmuzda yıllık dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre 38,7 milyar dolar geriledi. Bu durum temmuz için yıllık cari açıkta 20 milyar doların altında bir seviyeye işaret ediyor. Azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı dezenflasyon sürecine önemli katkı veriyor."
 
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