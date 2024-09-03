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Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu"

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Şimşek: Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu
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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı enflasyon rakamlarıyla dezenflasyonun belirginleştiğini belirterek, "Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yıllık enflasyon ve aylık gıda fiyatlarındaki değişime dikkati çeken Şimşek, "Dezenflasyon belirginleşiyor. Yıllık enflasyon son 3 ayda 23,5 puan gerileyerek yüzde 52 gerçekleşti. Geçici unsurların da etkisiyle aylık enflasyon ağustosta yüzde 2,5, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç ise yüzde 1,4 gerçekleşti. Aylık gıda enflasyonu 4 yıl sonra negatif oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek dönemdeki beklentilere de dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Güçlenen finansal istikrar, ekonomideki dengelenme ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle son çeyrekte aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş bekliyoruz. Böylece yıl sonunda enflasyonun tahmin aralığında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Program hedeflerine ulaşma konusunda kararlılığımız aşikâr. Düşen enflasyon, finansal istikrar ve dengeli büyüme ortamında özel sektörümüzün maliyet ve stok yönetimini iyileştirirken verimlilik, inovasyon ve yüksek katma değerli üretime odaklanması önem arz ediyor."

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