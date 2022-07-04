Simit de zamlandı

İstanbul’da resmi tarife olmaksızın ekmeğe yapılan zamlardan sonra simite de zam geldi



İstanbul Un İş Esnaf Sanatkarlar Odası’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul’da 4 liradan satılan 100 gramlık simit, 5 liraya çıktı.

Kararın artan maliyetler nedeniyle birkaç gün önce alındığı belirtildi.

Öte yandan, İstanbul’un birkaç ilçesindeki fırıncılar, maliyetlerindeki artışa karşı ayakta kalabilmek gerekçesiyle, resmi tarife olmaksızın ekmek fiyatlarını 5 TL’ye çıkarmıştı. Ancak kentteki resmi tarifeye göre 210 gram ekmek 3 TL’den satılması gerekiyor.

Simit fiyatlarına gelen resmi zamla birlikte, İstanbul’da simit fiyatları bazı ilçelerde satılan ekmek fiyatlarını sollamış oldu.



