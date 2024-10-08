Tekirdağ’da maruz bırakıldığı cinsel istismar nedeniyle bir aydır yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi. Sıla bebek, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde cinsel istismara maruz bırakılan 2 yaşındaki Sıla bebekten acı haber geldi.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde olan ancak son günlerde durumu daha da ağırlaşan Sıla bebek, dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül’de kızı Sıla Y.’yi, uyanmadığını belirterek Malkara Devlet Hastanesi’ne götürmüştü.

Sıla bebek, muayene sonrası, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyninden ameliyat edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı. 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında anne B.Y., B.Y.’nin birlikte yaşadığı S.Ö., komşuları K.A. ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

S.Y. bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.