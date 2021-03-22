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Siirt'te başlık parası kaldırıldı

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Siirt'te aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri başlık parasını 'tarihi bir karara imza attık' diyerek kaldırdıklarını duyurdu. Kararda düğünde ne kadar takı takılacağı ve gelinin ailesine masraflar için verilecek para miktarına ilişkin de açıklamalar yer aldı. Aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri kurallara uymayanların düğünlerine katılmayacaklarını belirtt

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Siirt'te başlık parası kaldırıldı
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Siirt'te kanaat önderi Şeyh Bahattin Oran öncülüğünde toplanan aşiret liderleri ve kentin ileri gelenleri, gençlerin evlenmesinde büyük engel teşkil eden başlık parasını kaldırma kararı aldı.

TARİHİ BİR KARARA İMZA ATTIK

Gelen şikayetler üzerine böylesi bir karar aldıklarını söyleyen Basret Medresesi Sorumlusu Hıfzullah Oran, "Bugün tarihi bir karara imza attık. Kanaat önderleri ve aşiret liderleriyle araya gelerek, başlık parasını kaldırma kararı aldık. Yeni evlenecek olan gençlerimiz, bir hayli ciddi sıkıntı çekiyordu. Biz bunun farkındaydık. Gelen şikayetleri değerlendirdik ve Şeyh Bahattin Oran'a bildirdik. Kendisi de aşiret liderlerini toplayarak, bundan sonra başlık parası alınmaması kararı aldı" dedi.

'HER ŞEY DAHİL 200 GRAM ALTIN'

Aldıkları kararda düğünlerde ne kadar takı verileceğini belirlediklerini anlatan Oran, "Türü fark etmeksizin, her şey dahil, toplam 200 gram altın alınacak. Tatlı ikramı kaldırılacak. Gelinin ailesine masraflar için 10 bin TL verilecek. Alınan iş bu kararlara uymayan aşiret mensuplarının düğünlerine, kimse katılmayacak. Allah Hayırlı ve uğurlu eylesin" diye konuştu.

'GENÇLERİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGELDİ'

Siirt'te başlık parasının kaldırılması için, aşiret olarak bir hayli çaba harcadıklarını ifade eden Düdaran Aşireti lideri Mehmet Tetik ise, şunları söyledi:

"Başlık parası, evlenmek isteyen gençlerimizin önünde büyük bir set idi. Biz bu konuda yoğun çaba harcadık, ancak bir türlü uyum sağlanamadı. Şu an ise, Şeyh Bahattin Oran önderliğinde aşiretler toplandı ve karar alındı. Bundan sonra hiçbir şekilde, başlık parası ve düğün merasiminde tatlı ikramı yapılmayacak. Bu kararlar sadece sözde değil, yazılı olarak da kayıt altına alındı. Bu kararlara uymayan aşiretlerin düğün merasimine katılmayacağız"

 
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