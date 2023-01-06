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Sigaraya yüzde 15 zam

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Alkollü içkilerin ardından tütün ürünlerine de zam geldi. Dün itibarıyla sigara çeşitlerinde 3,5 TL ila 4,5 TL arasında fiyat artışı oldu

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Sigaraya yüzde 15 zam
Türkiye’de önceki gün bira fiyatlarına gelen büyük zamdan sonra dün de sigaralara zam geldi.
 
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün itibarıyla sigara çeşitlerine 3,5 TL ila 4,5 TL arasında zam geldiğini duyurdu.
EN UCUZU 30 TL’YE YÜKSELDİ
Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, yapılan zamla birlikte 30 TL olan bir sigara çeşidi 34-34,5 TL’ye çıkarak yüzde 13 ila yüzde 14,9 oranında zamlanmış oldu.
En ucuz sigara da 30 TL’yi yükselmiş oldu.
Sigara fiyatlarının 2 TL artması beklenirken 3,5-4,5 TL aralığında bir fiyat geçişi olmuş oldu.
 
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