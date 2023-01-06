Sigaraya yüzde 15 zam

Türkiye’de önceki gün bira fiyatlarına gelen büyük zamdan sonra dün de sigaralara zam geldi.
Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, dün itibarıyla sigara çeşitlerine 3,5 TL ila 4,5 TL arasında zam geldiğini duyurdu.
EN UCUZU 30 TL’YE YÜKSELDİ
Aybaş’ın verdiği bilgiye göre, yapılan zamla birlikte 30 TL olan bir sigara çeşidi 34-34,5 TL’ye çıkarak yüzde 13 ila yüzde 14,9 oranında zamlanmış oldu.
En ucuz sigara da 30 TL’yi yükselmiş oldu.
Sigara fiyatlarının 2 TL artması beklenirken 3,5-4,5 TL aralığında bir fiyat geçişi olmuş oldu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.