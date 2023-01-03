Sigara parasıyla kitap aldı; evi 5 bin kitaplı kütüphaneye dönüştü

Ben de sigara parası isterdim. O parayla da kitap alırdım. Ondan sonra sigara içiyormuşum gibi o parayla kitap almaya başladım. Kitaplardan evde yer kalmadı. Hayatımda hiç sigara içmedim. Sigara içiyormuş gibi kitap aldım. Şu anda 5 bin civarında kitap var. Yerim olsaydı daha fazla olurdu" diye konuştu.