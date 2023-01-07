Sezer İnanoğlu’na hapis cezası

Yeşilçam'daki birçok filmde 'Sezercik' rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Sezer İnanoğlu, dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezası aldı. İnanoğlu'nun çok sayıda sabıkası olduğu öğrenildi

2007 yılında uyuşturucu ve silah kaçakçılığından, 2018'de ise eşi Mehtap Meray Kaykasoğlu'nu ölümle tehdit ettiği için hakim karşısına çıkan Yeşilçam'ın 'Sezercik'i Sezer İnanoğlu, dolandırıcılıkla yargılanıyor.

İktidara yakın yayın organlarından Sabah'ın haberine göre Sezer İnanoğlu ve annesi iddiaya göre önceki yıllarda R.Ç. adlı şahısla bir ev satışı için anlaştı. Tapuda tüm ödemeyi yapan R.Ç. kendisine gönderilen 20 bin liralık bir senedin daha olduğunu öğrenince şikayetçi oldu.

Yapılan incelemede senetteki imzanın R.Ç.'ye ait olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilikten Sezer İnanoğlu ve annesi hakkında 5 yıl 9 ay hapis cezası istemiyle dava açıldı ve ikili yargılandı. Daha önce suça karışmadığı tespit edilen anne İnanoğlu serbest kalırken, birçok sabıkası bulunan oğlu Sezer İnanoğlu ise hapis cezasına çarptırıldı.

