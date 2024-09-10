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Seyyar pilavcıda evlilik kutlaması

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Seyyar pilavcıda evlilik kutlaması
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Eski manken Ebru Şancı, futbolcu eşi Alpaslan Öztürk ile evliliklerinde 9. yılı kutladı. Eşinin ‘seni harika bir yere yemeğe götürüyorum’ sözleriyle büyük heyecan yaşayan Şancı, seyyar pilavcıya götürüldü.

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