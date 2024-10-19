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Şevval Sam'a konser için 5.3 milyon

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CHP'li Konak Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenleyeceği konser için Şevval Sam'a 5 milyon 300 bin lira ödeme yapacağı öğrenildi

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Şevval Sam'a konser için 5.3 milyon
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Türkiye'de CHP yönetimindeki Konak Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için şarkıcı Şevval Sam ile bir anlaşma imzaladı. Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile yapılan anlaşmada 29 Ekim günü Karantina Meydanı'nda yapılacak 2 saatlik konser için Şevval Sam'a tam 5 milyon 300 bin liralık ödeme yapılacağı öğrenildi.

4 Ekim 2024'te yapılan anlaşmaya göre konser gerçekleşirse Şevval Sam kaşe bedeli olarak CHP'li belediyeden 5 milyon 300 bin lira ödeme alacak.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Vatandaşın vergileriyle finansmanı sağlanan CHP'li Konak Belediyesi'nin birkaç saatlik konser için Şevval Sam'a 5 milyon lirayı aşan ödeme yapacak olduğunun öğrenilmesinin ardından vatandaşlar sert tepki gösterdi. Sosyal medyadan belediyeye ve şarkıcı Şevval Sam'a yönelik yüzlerce tepki mesajı paylaşıldı. 

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