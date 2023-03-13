Serdar Ortaç’ın acı günü

Şarkıcı Serdar Ortaç'ın enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kardeşi 40 yaşındaki Serkan Ortaç son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın kardeşi Serkan Ortaç enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede 40 yaşında hayatını kaybetti.

Serkan Ortaç için Suadiye Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde ailesi, kardeşleri Serdar Ortaç ve Sertaç Ortaç taziyeleri kabul etti.

Tören sırasında Serdar Ortaç’ın güçlükle ayakta durduğu görüldü. Hayatını kaybeden Serkan Ortaç 2 çocuk babasıydı.

