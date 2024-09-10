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Şehit olduğu gün baba oldu

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı evladına kavuşamadan şehit oldu. Şehit haberini alan eşi fenalaşarak kaldırıldığı hastanede doğum yaptı

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Şehit olduğu gün baba oldu
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Türkiye şehitlerine ağlıyor…

Tunceli’nin Ovacık ile Hozat ilçeleri arasında bulunan Karaoğlan mevkiinde önceki gün kontrolden çıkan İl Jandarma Komutanlığı’na ait zırhlı askeri aracın uçuruma yuvarlandığı kazada 4 asker şehit oldu.

Şehit haberinin ardından ise yürekleri burkan detay ortaya çıktı.

HABERİ ALINCA FENALAŞTI

Eşinin Tunceli’de görev yapması ve 8 aylık hamile olması dolayısıyla Balıkesir’deki ailesinin yanında yaşayan Gizem Büyükçaylı, eşi Jandarma Uzman Çavuş Orhan Burak Büyükçaylı’nın acı haberini alınca fenalaştı.

Büyükçaylı, bunun üzerine Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Kadın Doğum Acil Servisine kaldırıldı.

BEBEK DÜNYAYA GETİRDİ

Sezaryenle doğuma alınan Büyükçaylı, bir erkek bebek dünyaya getirdi.

Gizem Büyükçaylı’nın Karesi ilçesi Sakarya Mahallesi’nde bulunan babaevine de Türk bayrağı asıldı.

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