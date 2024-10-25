Şehit ailesinin bakışları yürekleri dağladı

Ankara Kahramankazan'da terör örgütü PKK'nın şehit ettiği taksici Murat Arslan'ın ailesinin cenazedeki bakışları yürekleri dağladı. Arslan'ın üç çocuk babası olduğu öğrenildi

Ankara'da terör örgütü PKK, TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki tesisine saldırdı. Biri kadın biri erkek hainler, ilk önce Kazan Arslan Taksi durağından taksi gasbettiler.

Taksici Murat Arslan'ı şehit eden teröristler, araçla TUSAŞ'ın Akademi girişinde vardiya çıkışında personellere saldırdı. Arslan ile beraber dört TUSAŞ çalışanını şehit oldu.

Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi.

Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Arslan, son yolculuğuna uğurlandı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

ÜÇ ÇOCUĞU BABASIZ KALDI

Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

AİLESİNİN BAKIŞLARI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit edilen taksicinin ailesinin bakışları görenlerinin içini acıttı. Ateşin düştüğü Arslan ailesinin bakışları, teröre defalarca lanet okuttu.



