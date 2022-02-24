Sedat Peker için kırmızı bülten kararı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Sedat Peker hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldığı bildirildi



Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), Türkiye'nin talebini kabul etti. Interpol, yurt dışında firari konumunda bulunan Sedat Peker hakkında 194 ülkede kırmızı bültenle arama kararı çıkardı.

Diğer yandan Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'nın, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Sedat Peker'in Türkiye'ye iadesi amacıyla geçici tutuklanmasını talep ettiği bildirildi.

2021 Ekim ayında İstanbul Anadolu 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme", "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma ve yönetme", "var olan suç örgütünün korkutucu gücünden faydalanarak silahla yağma suçuna azmettirme", "tefecilik" ve "silahla kasten yaralama" ile suçlanan Sedat Peker hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 262 yıl sekiz aydan 392 yıl dört aya kadar hapis cezası isteniyor. Daha önce Peker hakkında Ankara’daki bir mahkeme tarafından da yakalama kararı çıkarılmıştı.

