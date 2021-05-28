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Sedat Peker hakkında yakalama kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sedat Peker hakkında yurt dışında firari olması sebebiyle yakalama kararı çıkarıldı

Sedat Peker hakkında yakalama kararı
 
Yurt dışında bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayınladığı videolar gündemi sarsarken, yeni bir gelişme yaşandı. Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, Dubai’de olduğu bilenen Sedat Peker hakkında yakalama emri çıkardı.
Anadolu Ajansı ise "Sedat Peker'e 'DHKP-C tehdidi' bahanesiyle verilen koruma kararı belgelerinde FETÖ izi tespit edildiği" haberini geçti. 
Başsavcılıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/100993 soruşturma numaralı dosyası üzerinden yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; şüpheli Reis Sedat Peker’in yurt dışında firari olması sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Ankara 2’nci Sulh Ceza Hakimliğinin 26/05/2021 tarih ve 2021/6114 değişik iş sayılı kararıyla yakalanmasına karar verilerek hakkında yakalama emri düzenlenmiştir.
TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün partisinin grup toplantısında “Suç çetelerinin mensuplarını, dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar takip ediyoruz. Tıpkı FETÖ’cüler gibi, tıpkı PKK’lılar gibi, bu suçluları da ülkemize getirip yargıya teslim edene kadar takibi bırakmayacağız” açıklaması yapmıştı.
TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında Sedat Peker’in adalet önünde hesap vereceğine vurgu yaparak; “Bu suç örgütü lideri Türkiye Cumhuriyeti devletinden özür dileyecek, adalete teslim olacak, kuzu kuzu cezaevine girecek, cezasını çekecek” ifadelerini kullanmıştı.
 
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