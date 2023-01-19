Seçim, 14 Mayıs’ta yapılacak

Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net bir mesaj geldi. Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs 1950'de seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak ''Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına 'Yeter' diyecektir.'' diye konuştu



Partisinin grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:

“Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir.

Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde altı, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek git deyince gidecek başkanlara alışmışlar.

Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, çapı belli olmayan meçhul adaya kim olduğunu bilmeden tıpış tıpış sandığa giderek oy vermeleridir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar.

6’lı Masa’daki birilerini masaya Erdoğan mı gönderdi?” diyorlar. İşim gücüm yok bunlarla mı uğraşacağım. Buradan milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum.. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü.

Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak karşınızdayım. Bakın bölgesinde ve dünyada sorun çözen bir siyasetçi olarak karşınızdayım. Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız.

14 MAYIS 1950: YETER SÖZ MİLLETİN

“Gizli oy, açık sayım” yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi.

“Yeter Söz Milletin” sloganını kullanan, Celal Bayar’ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55’ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü’nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP’nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.

Önceki gün MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı “Seçim tarihi tartışması son bulmalı. Mayıs ayı içerisinde bu işi bitirelim” açıklaması sonrası gözler TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ’daydı…Partisinin grup toplantısında konuşan Recep Tayyip Erdoğan, seçimin 14 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı. Erdoğan şunları söyledi:“Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de “Yeter söz milletin” demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına “Yeter” diyecektir.Muhalefetin vaadi milletin karşısına bir aday çıkarmak ancak onu görünürde altı, gerisindekileri de hesaba katarsanız en az 10 kişiyle yönetmektir. Kukla bir cumhurbaşkanı üzerinden ülkeyi idare etmek istiyorlar. Bunlar gel deyince gelecek git deyince gidecek başkanlara alışmışlar.Seçmenlerin de istedikleri vizyonu, programı, çapı belli olmayan meçhul adaya kim olduğunu bilmeden tıpış tıpış sandığa giderek oy vermeleridir. Bunlar da her hafta bir yenisini sergiledikleri kavgalarıyla milletimize bir çeşit siyasi dejavu yaşatıyor, eskiden bu işlerin nasıl yürüdüğünü hatırlatıyorlar.6’lı Masa’daki birilerini masaya Erdoğan mı gönderdi?” diyorlar. İşim gücüm yok bunlarla mı uğraşacağım. Buradan milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum.. Ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız. Benim milletim artık tüm oyunlarınızı çözdü.Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak karşınızdayım. Bakın bölgesinde ve dünyada sorun çözen bir siyasetçi olarak karşınızdayım. Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız.“Gizli oy, açık sayım” yönteminin ilk kez uygulandığı 1950 seçimleri 14 Mayıs günü gerçekleştirildi.sloganını kullanan, Celal Bayar’ın genel başkanlığını yaptığı Demokrat Parti, oyların yaklaşık yüzde 55’ini alarak 416 milletvekilli çıkardı. Başında İsmet İnönü’nün bulunduğu ve 69 milletvekili çıkararak, muhalefete düşen CHP’nin 27 yıllık iktidarı da sona ermiş oldu.