Seçim, 14 Mayıs’ta

Türkiye seçime gidiyor. TC Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim karanını Saray’da canlı yayında imzaladı.
2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi 14 Mayıs Pazar günü yapılacak.
Karar, dün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Erdoğan, daha önce yaptığı açıklamada “Resmi olarak 10 Mart'ta yetkimizi kullanacağız ve ondan sonra 60 gün süre var. O süreyi de Yüksek Seçim Kurulu değerlendirecek” demişti.
Erdoğan'ın kararının ardından Yüksek Seçim Kurulu bugün ya da yarın toplanacak ve seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılması kararını alacak. YSK önümüzdeki hafta yeniden toplanarak seçim takvimini de açıklayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:
"ADAY OLMAK İSTEYEN AFAD'A YARDIM YAPACAK"
AK Parti'den milletvekili adayı olmak isteyenlerle ilgili aldığımız bir kararı paylaşmak istiyorum. Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, ilgili birimimizce belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır. Katkıda bulunacak her arkadaşa şimdiden teşekkür ediyorum. Diğer partilere de örnek olmasını bekliyorum. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.
SEÇİM KAMPANYASI MÜZİKSİZ OLACAK
Cumhur İttifakı olarak hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz. Müziksiz bir kampanya olacak. Ruberu (Yüzyüze) görüşmelerle ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı vatandaşlarımıza anlatacağız."
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