“Sansür Yasası” olarak nitelenen kanun TBMM'den geçerek yasallaştı

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Anayasa Komisyonundaki görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı

AKP ve MHP tarafından “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırlanan “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmuştu. Basın, internet ve özellikle sosyal medya alanında pek çok değişiklik ve düzenleme içeren kanun teklifi, kamuoyunda ciddi tartışmalar neden olmuştu. Kanun teklifi, muhalefet tarafından “sansür yasası” olarak nitelendirilmişti. Buna karşı iktidar cephesi ise yeni kanun teklifinin “dezenformasyonla mücadele” için etkili olacağını ileri sürüyordu. İşte bu tartışmaların gölgesinde meclis gündemine gelen kanun teklifi muhalefetin itirazlarına rağmen TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Oldukça gergin bir havada geçen görüşmelerde bazı ilginç anlar da yaşandı. Detaylara birlikte bakalım…

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, internet haberciliği ve sosyal medya başta olmak üzere pek çok alanda önemli değişiklikler öngörüyor

Örneğin yeni yasa ile internet siteleri basın yasası kapsamına dâhil edilecek. Bu durumda, internet haber siteleri de “süreli yayın” olarak değerlendirilecek. Böylece internet haber sitelerinin de diğer süreli yayınların sağladığı şartları sağlaması gerekecek. Bununla birlikte gerekli şartları sağlayan haber sitesi çalışanları da basın kartı sahibi olabilecek. Yasayla beraber internet haberciliği ve sosyal medya alanında pek çok yeni uygulama hayata geçirilecek…

AKP ve MHP tarafından “dezenformasyonla mücadele” gerekçesiyle hazırlanan ve yasalaşan yeni kanun, muhalefet tarafından “sansür yasası” olarak niteleniyor

Ayrıca yeni yasaya pek çok sivil toplum örgütü ve kamuoyundan da ciddi eleştiriler geliyor. Ancak AKP ve MHP milletvekilleri, yeni yasanın dezenformasyonla mücadelede etkin bir rol oynayacağı konusunda ısrarlı…

Yeni yasanın en çok tartışılan maddesi, “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçunu düzenleyen 29. madde

Maddede, “Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır” hükmü yer alıyor. Bununla birlikte suç, failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle bir örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmişse, ceza da yarı nispetinde artırılabilecek.

Muhalefetin 29. madde üzerindeki uzlaşma çağrıları yanıtsız kaldı

Muhalefet, ilgili maddenin yasa metninden çıkarılması veya öngörülen cezanın indirilmesi ve sanıkların tutuksuz yargılanması yönündeki engellerin kaldırılması gibi talepler üzerinde uzlaşma çağrısında bulunuyordu. Buna karşın yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu düzenleyen 29. madde, değişiklik yapılmaksızın kabul edildi.

Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşüldüğü esnada tansiyon da yükseldi

Özellikle 29. madde üzerinde yapılan görüşmeler oldukça ilginç anlara sahne oldu. Muhalefet, 29. maddeyi alkışlarla ve sloganlarla protesto etti. CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, meclis kürsüsünde, “sansür yasasının” gençlerin özgürlüğünü elinden alacağını ifade etti. Erbay daha sonra yanında getirdiği çekiç ile telefonunu parçaladı…

AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ise Avrupa Birliği, ABD yetkilileri ve Venedik Komisyonu temsilcileri ile görüştüklerini ifade etti

Özellikle 29. maddeyi Amerikalı yetkililerle paylaştıklarını belirten Özdemir, “29. maddeyi Amerikalılara anlattık. Sonunda şunu söylediler, konuşmalar kayıt altında, evraklara bakabilirsiniz: ‘Bizim dezenformasyon yasamızla sizin yasanız birebir örtüşüyor” dediler, toplantıyı öyle bitirdik” dedi.

Muhalefetin yanı sıra çok sayıda basın meslek örgütü ve sivil toplum kuruluşu da yeni yasayı sansür yasası olarak değerlendiriyor

Örneğin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, “Sosyal medyayı kontrol altına almayı hedefleyen sansür yasası geçerse gazetecilik faaliyeti neredeyse tamamen yasaklanmış olacaktır.” şeklinde bir açıklama yaptı… CHP, ilerleyen günlerde kamuoyunda büyük tartışmalara neden olan ve toplumun bir kesimi tarafından “sansür yasası” olarak nitelendirilen yeni yasayı Anayasa Mahkemesine taşıyacağını açıkladı…