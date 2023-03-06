Şanlıurfa'da 6 katlı bina çöktü

Şanlıurfa'da ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Beyazgül, olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaşın düşen molozlar nedeniyle yaralandığını söyledi. Enkazda bir kişinin daha olma ihtimaline karşı arama yapılıyor



Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.

Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.

"UYARILARI DİNLETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan olayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu. Ağır hasarlı bina ile ilgili gerekli önlemlerin alınmış olduğunu dile getiren Ayhan, "Hukuki süreç olduğu için hemen yıkılma imkanı yok. Mutlaka bir önlem alınmıştır ama vatandaşlarımıza uyarıları dinletmekte zorluk yaşıyoruz. İkazlar yapıldı, suları elektrikleri kesildi. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"BİNAYA GİRİŞ YASAKLANMIŞTI"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de NTV'ye yaptığı açıklamada, binanın ağır hasarlı olması nedeniyle boşaltılmış olduğunu söyledi.

Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı." dedi. Yıkım için yasal prosedürlerin beklendiğini belirten Beyazgül, "Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti." diye konuştu.

Şanlıurfa 'da kendiliğinden çöken hasarlı binada arama çalışması yapılıyor.Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen kentte Haliliye ilçesinde ağır hasarlı 6 katlı bir bina çöktü.Bölgeye AFAD, itfaiye, UMKE, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Enkazda bir kişinin olma ihtimaline karşı arama kurtarma çalışması yapılıyor.Olay sırasında yoldan geçmekte olan bir vatandaş ise düşen molozlar nedeniyle yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.Binanın çökme anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Çöken binanın bulunduğu caddede park halinde araçların olduğu, araç ve yaya hareketliliğinin devam ettiği görülüyor.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan olayla ilgili NTV'ye açıklamalarda bulundu. Ağır hasarlı bina ile ilgili gerekli önlemlerin alınmış olduğunu dile getiren Ayhan, "Hukuki süreç olduğu için hemen yıkılma imkanı yok. Mutlaka bir önlem alınmıştır ama vatandaşlarımıza uyarıları dinletmekte zorluk yaşıyoruz. İkazlar yapıldı, suları elektrikleri kesildi. Bu konuda daha duyarlı olmamız gerektiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de NTV'ye yaptığı açıklamada, binanın ağır hasarlı olması nedeniyle boşaltılmış olduğunu söyledi.Beyazgül, "Bina yıkılacak binalar arasındaydı. Etrafındaki binalar da ağır hasarlı. Binaya giriş yasaklanmıştı." dedi. Yıkım için yasal prosedürlerin beklendiğini belirten Beyazgül, "Yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından yıkılacaktı. Çevresindeki binalar boşaltılmış durumda. Hasarlı binaların olduğu yere güvenlik bantları çekilmişti." diye konuştu.