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Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi

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Şanlıurfa’da yol uygulamasında durdurulan TIR'da yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araştırmalar sürüyor.

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Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi
 
 
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır yolu üzerinde bir TIR'ı durdurdu.

Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira - 2

PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 20 MİLYON LİRA

Tırda narkotik köpeği Kyra ile yapılan aramada dorse kısmına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 20 milyon lira olan 529 paket halinde 275 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira - 3

OLAYLA İLGİLİ İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Doğu illerinden batı illerine götürülmek istenen eroin maddesine el koyan ekipler, olayla ilgisi olduğundan şüphelendikleri 2 kişiyi gözaltına aldı.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da 275 kilogram eroin ele geçirildi: Piyasa değeri 20 milyon lira - 5
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