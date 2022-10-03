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Sanatçılardan, Onur Şener’in öldürülmesine tepki: Bu ülke bitti artık

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Müzisyen Onur Şener'in istek şarkının sözlerini bilmediği için üç kişi tarafından öldürülmesine tepkiler büyüyor.

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Sanatçılardan, Onur Şener’in öldürülmesine tepki: Bu ülke bitti artık

Ankara'da bir eğlence mekanında istek şarkının sözlerini bilmediği için dövülerek öldürülen müzisyen Onur Şener'in ölümüne sanatçılar sessiz kalmadı.

 

Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 1

Ankara’da eğlence mekanında sahneye çıkan Onur Şener’in, istekte bulunan şarkının sözlerin bilmediği için üç kişi tarafından dövülerek öldürülmesi büyük ses getirdi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 2

Çankaya ilçesinin Çayyolu semtindeki bir eğlence mekanına gelen grup, o sırada sahnede olan Müzisyen Onur Şener’den istek parça istedi. Şarkıyı bilmediğini belirten Şener ile tartışmaya başlayan grup, mekanının kapanmasının ardından işyerinden çıkan Onur Şener’e saldırdı. Hastaneye kaldırılan Şener, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İki çocuk babası Şener'in katledilmesine meslektaşları sosyal medya hesaplarında tepki gösterdi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 3

"NASIL KIYDILAR SANA!"

Haluk Levent yaptığı paylaşımda "İnanamıyorum! Onur' güzel kardeşim! Nasıl kıydılar sana! Hem de bir istek şarkı için! Nereye gidiyoruz belli  değil, belli değil halimi" dedi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 4

"İstediği şarkıyı bilmediği (bilse de söylemek zorunda mı o da ayrı!) için bir insanın hayatına vahşice son vermeyi nasıl bir ruh(lar) yapabilir!!! Bu korkunç suçun cezası aynı korkunçlukta büyük olmalı… Çok üzücü, çok düşündürücü… Ahhh ki ah, çok üzgünüm…" diyen Soner Arıca, Twitter hesabından üzüntüsünü dile getirdi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 5

Demet Sağıroğlu, Onur Şener'in ölüm haberine üzerine "Yine yeteneksiz cahiller tırnağı dahi edemeyecekleri bir müzisyene kıymışlar. Nur içinde yatsın. Ailesine sonsuz sabır dilerim" ifadelerini kullandı.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 6

Şarkıcı Gülben Ergen ise "İstedikleri şarkı söylenmedi diye gencecik bir müzisyen arkadaşımız öldürüldü. İki çocuk babası Onur Şener’in acısını yüreğimin en derinlerinde hissediyor ve lanetliyorum ona kıyan zihniyeti!" dedi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 7

Oyuncu Mert Fırat, "Ankara’da bir barda, katiller istedikleri şarkıyı bilmiyor diye Onur Şener’i darp edip öldürmüş! Gecenin sonunda bardan çıkmasını bekleyip pusu kurmuşlar. Ne yazsan ne söylesen boş. Yazıklar olsun bu düzenin geldiği yere. Ailesine sabırlar dilerim. Mekanı cennet olsun…" dedi.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 8

Şarkıcı Emre Aydın "Gerçekten çok üzgünüm ne yazılsa ne söylense faydasız! Ailesine sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.


Ünlü isimlerden Onur Şener’in öldürülmesine tepki - 9

Müzisyen Aydilge Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onur Şener adlı müzisyen, kendisinden istenilen şarkıyı bilmediği ve çalmadığı için, mekan çıkışında, şarkıyı isteyen müşteriler tarafından öldürüldü. Yanlış duymadınız öldürüldü. Adamcağızın iki çocuğu da yetim kaldı. Bu nasıl bir manyaklık! Bu topluma ne oluyor!" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
Ünlü isimlerden Onur Şener'in öldürülmesine tepki | N-Life

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