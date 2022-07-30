Sanatçı İlhan İrem'e veda

"Dua", "Uçun Kuşlar Uçun", "Anlasana", "Sürgün Gibi Masallarda" ve "Olanlar Olmuş" gibi unutulmaz eserlerin de aralarında olduğu çok sayıda şarkıya imza atan sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı.

İlhan İrem için ilk tören vasiyeti üzerine Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlendi.

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden İrem'in Türk bayrağına sarılı cenazesi tören için AKM'ye getirildi. İrem'in cenazesi İBB zabıta tören taburu tarafından sahneye taşındı.

"TABUTUNA ÇOK SEVDİĞİMİ FISILDAYACAĞIM"

Düzenlenecek tören öncesi, İrem'in hayranları da Atatürk Kültür Merkezi önünde beklemeye başladı.



İrem'in hayranlarından Seval Keleşer, "Ben jenerasyon olarak İlhan İrem'in şarkılarını kucaklamış bir nesilim. Biz onun şarkılarıyla, dünyaya bakış açısıyla, duruşuyla hep birlikte gençliğimizi geçirdik. İlhan İremler kolay yetişmiyor. Uzun süre sahnelerdeydi, güzel projelere imza attı. Hepimizin bildiği gibi 2016 yılında böbrek yetmezliği onun bayağı canını sıktı. Ben bir doktor annesiyim. Rahatsızlığında hep oğluma bir şey olur mu diye soruyordum. O da her şeyin çözümü var mutlaka o da iyileşecek derdi. Ama demek ki düne kadarmış. Ben inanıyorum ki bugün bütün Türkiye ve dünyada görüp sayan sevenler hepsi üzgün. Başımız sağ olsun. Çok sevdiğim için inanın koşa koşa bugün tabutuna fısıldayacağım. Seni çok sevmiştik diyeceğim" ifadelerini kullandı.

Kendisiyle Berlin Festivali'nde beraber olduklarını söyleyen Volkan Okan da, "Benim için iyi bir ağabey, iyi bir dosttu. Ondan öğrendiğim çok şey var, bana karşı çok emeği var. Sözün bittiği yer çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Bir insan nasıl olur, onu tarif edemiyorum. Ruhen değerleri çok yüksek, kimseyi incitmek istemeyen, engin bilgilere sahip bir insandı" dedi.

İlhan İrem, Bebek Camii'nde ikindi vaktinde kılınan cenaze namazı sonrası Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

İLHAN İREM KİMDİR?



Bursa'da 1 Nisan 1955'de dünyaya gelen İrem, 1969'da ortaokul son sınıftayken, okul orkestrasının solisti olarak müziğe ilk adımını attı.



İrem, 1970'te Milliyet gazetesinin düzenlediği liselerarası müzik yarışmasında "Meltemler" adını verdikleri orkestra ile Marmara Bölgesi birincisi oldu. Aynı orkestrayla 1970-1973 arasında Bursa'da çeşitli otellerde dans müziği şarkıcılığı yaptı.

Sanatçı, 1973'te kendi imkanlarıyla ilk 45'lik plağını çıkardı. 1973-1981 arasında, 10 adet 45'liği yayımlanan başarılı sanatçı, 1979'da yayımladığı senfonik yapıdaki "Sevgiliye" uzunçalar plağıyla akademik bir çalışma yaparak, müzik yaşamında yeni bir yola girdi.



"Sevgiliye" albümünde kendi yazdığı sözler dışında, bir Nazım Hikmet şiiri olan "Hoşgeldin"i besteleyip seslendiren sanatçı, 1984'te Bulgaristan'da düzenlenen Altın Orfe Şarkı Yarışmasında Türkiye'yi temsil etti ve Gazeteciler Özel Ödülü'nü kazandı.

Yalnızca kendi yapıtlarını seslendirmeyi sürdüren, kendine özgü bir ekol oluşturan İrem, 1980'li yıllarda öykülerini besteleyerek kurguladığı uzun soluklu müzik yapıtlarıyla, senfonik rock tarzında çalışmalara yöneldi.



Sanatçının, hikayeleri, denemeleri, şiirlerinin yer aldığı yedi kitabı yayımlandı.





Soyut resim çalışmaları da yapan sanatçı, Bursa, Ankara, Antalya, Kuşadası, Dikili, İstanbul, Gölcük ve İzmir'de kişisel resim sergileri açtı. Birçok ödül alan ve 7 altın plak kazanan sanatçı, hayranları tarafından "çağdaş bir ozan" olarak görülüyordu."

İlhan İrem'in 1986 yılında sözlerini yazdığı "Halley" Melih Kibar tarafından bestelendi ve Türkiye'ye Eurovision Şarkı Yarışması'nda o yıla kadar alınan en iyi dereceyi getirdi.





44 yıllık sanat hayatı boyunca bestelerini kendinden başkalarının seslendirmesine, filmlerde, reklamlarda kullanılmasına izin vermeyen İlhan İrem, 2017'de artık uygun koşullarda eserlerinin seslendirilebileceğini açıklamıştı.