Sanat dünyası yasta!

MFÖ grubunun üyelerinden sanatçı Özkan Uğur hayatını kaybetti. TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koca, bir süredir tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam eden sanatçı Özkan Uğur için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Sevgili Özkan Uğur’u kaybettik. Her kulak verene dost ve kaynağı gönül olagelen bu sesi unutmayacağız. Çok üzgünüz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.” 69 yaşındaki Uğur, bir süredir İstanbul’da tedavi görüyordu. – Uğur kimdir? Sanatçı Özkan Uğur, 17 Ekim 1953’te İstanbul’da dünyaya geldi. İlkokulda mandolinle tanışan Özkan Uğur, müzik hayatına 1970 yılında birçok ünlü ismin de zaman zaman yer aldığı Şerif Yüzbaşıoğlu Orkestrası’nda başladı.1971 yılında Kızıltoprak’ta tanıştığı Mazhar Alanson ve Fuat Güner ile ilk grubu Kaygısızlar’la profesyonel bas gitaristliğe başladı. Kaygısızlar, Kurtalan Ekspres, Ter Gruplarında gitarist olarak sahne alan Özkan Uğur, Erkin Koray ile birlikte 1972 yılında “Hor Görme Garibi / Züleyha” 45’liğini çıkardı. 1980’lerin başında Özkan Uğur, Mazhar Alanson ve Fuat Güner, ünlü isimlerin de arkasında çalıp para biriktirdiler. 1984 yılında MFÖ olarak ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız ile şöhreti yakaladılar.MFÖ, 1985 yılında Diday Diday Day ve 1988 yılında Sufi şarkısı ile olmak üzere iki kez Türkiye’yi Eurovision’da temsil etti. Özkan Uğur, MFÖ’de bas gitar çalarken, aynı anda inanılmaz zor derecedeki vokalleri tenor ses rengi ile başarıyla icra etti. Çeşitli sinema filmleri ve TV dizilerinde rol alan Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenf kanserini yenmeyi başardı, ancak 2020 yılında yakalandığı kanser tedavisi devam ediyordu. Eurovision finalinde “Sufi” adlı bestelerini seslendiren Mazhar-Fuat-Özkan üçlüsü (MFO), Dublin’de yapılan yarışmada Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı. Grup, Dublin’de 37 puanla 15. oldu.