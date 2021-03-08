Sanat camiasının acı kaybı

Sağlık Bakanı Koca, sanatçı Rasim Öztekin'in, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi

Dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Öztekin, geçirdiği kalp rahatsızlığından sonra, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Öztekin, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Ünlü sanatçının ölümünü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyuran Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Televizyon olan her evde aileden biriydi. Başımız sağolsun" ifadelerini kullandı.

Öztekin'e 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmuştu.

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR?



Rasim Öztekin, 14 Ocak 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.

Oyuncu Pelin Öztekin'in de babası olan usta isim, İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun oldu.Sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ile Nöbetçi Tiyatro’da çalışmalarla edindi.Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel olarak tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.