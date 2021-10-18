Samsunspor efsanesi Emin Kar hayatını kaybetti

Samsunspor’un ikon isimlerinden, hayatını Samsunspor’a adayan eski futbolcu ve başkan Emin Kar, 61 yaşında hayata veda etti. Efsane isim 32 yıl önce Türk futbolunu yasa boğan kazadan yaralı olarak kurtulmuştu.

Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 61 yaşındaki Emin Kar, 20 Ocak 1989’da Samsunspor otobüsünün yaptığı kazadan yaralı olarak kurtulmuş, hayatının geri kalanını belden aşağısı felç olarak tekerlekli sandalyede sürdürmüştü. 32 yıl önce yaşana talihsiz kazada Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Mete Adanır, Muzaffer Badalıoğlu ve Zoran Tomiç ile otobüs sürücüsü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, birçok futbolcu ve kulüp yöneticisi de yaralanmıştı.

Emin Kar'ın cenazesi 18 Ekim Pazartesi (bugün) Büyük Camii’de kılınacak ikindi namazına müteakiben defnedilecek.

20 OCAK 1989’DAKİ ACI OLAY

Türk futbolu için unutulmayan acı olayların yaşandığı 20 Ocak 1989 günü Malatyaspor ile oynayacağı maç için bu kente giden Samsunspor takımı sabah saat 09:30 sularında Amasya’nın Havza ilçesinde bir kamyonla çarpıştı ve otobüs uçuruma yuvarlandı. Samsunspor üç oyuncusunu, teknik direktörünü, şoförünü kaybetti. Kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolcular Muzaffer Badalıoğlu ve Kıbrıs'lı futbolcu Mete Adanır ile otobüs şoförü Asım Özkan olay yerinde, futbolcu Zoran Tomić ise Yugoslavya’da altı ay komada kaldıktan sonra vefat etti. Bu kazada hayatta kalan birçok oyuncu ve kafile üyesi de ciddi şekilde yaralanmış ve/veya sakat kalmıştı.

ONUR ŞAMPİYONU SAMSUNSPOR

Trafik kazasından dolayı Samsunspor 1988-89 sezonuna devam edemedi, sezonun sonuna dek tüm maçlarda hükmen 3-0 mağlup sayıldı. Buna rağmen federasyon tarafından sağlanan özel statü ile ligde bırakılarak “Onur Şampiyonu” ilan edildi. Bir süre sonra Samsunspor, kırmızı ve beyaz olan renklerine kaybettiği isimlerin anısına siyah rengini de ekledi. Bu olayın anısına 2013-14 sezonunda Samsunspor taraftarı Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda kazada hayatını kaybeden futbolcular ve teknik adamın koreografisini Hasretinle Yandı Gönlüm şarkısı eşliğinde açmış tüm futbolseverleri duygulandırmıştı ve bu elim kazanın da unutulmayacağını göstermişti.

SAMSUNSPOR’DAN AÇIKLAMA

Samsunsporumuzun en önemli değerlerinden, yaşanılan elim kazanın izlerini derin şekilde taşımış, efsane kaptanımız, eski yöneticimiz ve başkanımız Emin Kar’ı kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşıyor. Efsanemiz Emin Kar’a Allah’tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve tüm Spor camiasına başsağlığı diliyoruz.

Öte yandan Emin Kar'ın vefatını oğlu Mustafa Kar, babasına ait sosyal medya hesabından da duyurdu. Mustafa Kar, “Canım babamı kaybettik. Yarın Büyük Camii’de kılınacak ikindi namazına müteakip defnedilecektir. Başımız sağolsun” mesajını yayınladı.