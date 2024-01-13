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Samsun'da yangın: 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı

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Samsun'da evlerinde çıkan yangını fark eden 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtarırken, komşuya gidip yardım istedi. Yangında 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

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Samsun'da yangın: 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı
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'un İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde 5 katlı binanın son katındaki dairede yangın çıktı.

Alevler evi sararken, bu sırada uyanan 8 yaşındaki Enes Can Gürbüz, yangını fark edip kardeşine seslendi, ailesini uyandırdı ve komşuya giderek yardım istedi. Evde bulunan 9 yaşındaki Abdulbaki Gürbüz ise komşuları tarafından kurtarıldı.

Olay yerine itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. İtfaiye gelene kadar polis ekipleri siren çalarak apartmandaki vatandaşları uyandırıp evlerinden tahliye etti.  sırasında uykudan uyanan anne Reyhan Gürbüz yanına zihinsel engelli oğlu Efekan Gürbüz'ü de alıp arka balkona sığındı.

Samsun'da yangın: 8 yaşındaki çocuk ailesini uyandırıp ölümden kurtardı - 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Bitişik daireye de sıçrayan yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Eve giren itfaiye ekipleri arka balkona sığınmış olan Reyhan Gürbüz ve oğlu Efekan Gürbüz'ü kurtararak dışarı çıkarttı.

Efekan Gürbüz, itfaiye ekiplerinin kucağında ambulansa taşındı. Yangın sırada bitişik dairenin sahibi Hasan Akça da dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen Reyhan Gürbüz, Efekan Gürbüz ve komşuları Hasan Akça ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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