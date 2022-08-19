banner762
banner815
Arıcıların umutları yıkıldı
Arıcıların umutları yıkıldı
5 0
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
Bafra'da bir ev, bir de araba yangını
18 0
 
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
Erdal Barut anı maçının kazananı Esentepe
26 0
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
“Yeni hava yolu mu? Tabelaları bile yenileyemedik”
15 0
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
Pera L. Gençlerbirliği takviyelere devam ediyor
34 0
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
Futbolun mücadele tarihimizdeki yeri belgeselleşti
24 0
Düğün trafiği bezdirdi
Düğün trafiği bezdirdi
49 0
banner797

Samsun'da metan gazı faciası

banner476

Samsun'da sulama göletinin vanasını açmak için indiği drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 3 kardeş yaşamını yitirdi. Gazdan etkilenen 2 itfaiye eri ise hastanede tedaviye alındı

banner825
Samsun'da metan gazı faciası

 

Samsun'da 3 kardeş, drenaj kuyusunda metan gazından zehirlenip öldü.

 
Olay, dün akşam saatlerinde Vezirköprü ilçesi Adatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Enes Turan (24), sulama göletinin vanasını açmak için drenaj kuyusuna girdi. Kuyudan çıkmayan Enes’ten cevap alamayan ağabeyleri Osman (40) ve Sadi (39) Turan da kuyuya indi. Ancak kardeşler geri çıkmadı.

Bir süre sonra kuyunun yanına gelen yakınları, durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kuyuya indiklerinde Turan kardeşlerin cansız bedenleriyle karşılaştı.

Metan gazından zehirlendikleri belirlenen Enes, Osman ve Sadi kardeşlerin cenazeleri, ekiplerin çalışmasıyla kuyudan çıkarıldı.

Çalışmalar sırasında itfaiye erleri Adem Karaman ile Mustafa Ev de gazdan etkilendi. İki itfaiye eri, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.