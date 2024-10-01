Saldırı talimatı Gürcistan'dan mı?

İstanbul'da eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'a yapılan silahlı saldırıda talimatın Gürcistan'da yaşayan bir kişi tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi



Yapılan çalışmalarda,

Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Serhat Akın'a saldırı sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.

1 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın , katıldığı programdan çıktığı esnada motosikletle gelen iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve ayağından yaralanan Akın, hastaneye kaldırılmıştı.Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi.Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi.'a saldırı sonrası Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Sulh Ceza mahkemesine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i tasarlayarak kasten öldürme suçundan tutuklandı.1 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.