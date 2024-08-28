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Salamis Harabeleri kazılarının başkanlığını yürüten Arkeolog Özgünel hayatını kaybetti

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Salamis Harabeleri kazılarının başkanlığını yürüten Arkeolog Özgünel hayatını kaybetti
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Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine katkı sunan Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel'in hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
"Türk arkeolojisinin son 50 yıllık gelişimine önemli katkılar sunan duayen bir hocamızı kaybettik. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Coşkun Özgünel artık yetiştirdiği öğrencileri ve arkeoloji alanında birbirinden kıymetli çalışmalarıyla hatırlanacak."
Ersoy, Çanakkale Gülpınar'da 1980 ve 2019 yılları arasında yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarının yanı sıra 1998 ve 2012 yılları arasında KKTC Salamis kazılarının başkanlığını da yürüten Özgünel'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm arkeoloji camiasına başsağlığı diledi.
 
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