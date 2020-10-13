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Sahte içki faciası! Ölü sayısı 36’ya yükseldi!

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Geçen cuma günü Kırıkkale'de başlayan sahte içki ölümleri önce İzmir'e sıçradı. Dün Mersin, İstanbul, Muğla ve Aydın'dan bugün ise Trabzon'dan zehirlenme haberleri geldi.

Sahte içki faciası! Ölü sayısı 36’ya yükseldi!

Son verilere göre yedi şehirde 36 kişi sahte içki yüzünden can verdi. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 35 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 18 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin‘de beş, İstanbul‘da bir, Muğla‘da iki, Aydın‘da iki ve Trabzon‘da iki kişi metil alkol zehirlenmesinden dolayı can verdi, ölü sayısı 36’ya çıktı. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 35 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

TRABZON’DAN DA ÖLÜM HABERİ GELDİ

Trabzon’da kendi hazırladığı sahte alkolü içtikten sona fenalaşıp hastaneye kaldırılan M.B.’nin öldüğü açıklandı. 56 yaşındaki M.B. özel güvenlik olarak çalıştığı öğrenildi. M.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

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