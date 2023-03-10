Sahibinden kiralık mühendis diploması!

Türkiye’de depremler sonrası bina güvenliği tartışması sürerken internet sitelerindeki kiralık inşaat mühendisi diplomaları dikkat çekiyor. Diplomasını asgari ücret veya yarısına kiraya veren mühendislerin hiç görmediği inşaatlar nedeniyle büyük bir sorumluluk altına girdiği belirtiliyor

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Yıkılan binalarla ilgili ruhsatlandırma, yapı denetimi ve işçilikteki aksaklıklara dikkat çekiliyor. Yaşanan felaketin ardından bina güvenliği konusu yeniden gündeme geldi.

Binlerce vatandaş yaşadığı binanın depreme dayanıklılığını test etmek için başvuru yaparken, kiralık inşaat mühendisi diplomaları da ilan sitelerinde yer almaya devam ediyor.

İlanlarda, "Yap-sat projeleri için şantiye şefi göstermek adına anlaşıldığı takdirde diplomamı kullandırabilirim", "7 yıllık inşaat mühendisi diplomam şantiye şefliği, yapı denetim firmaları veya ihaleler için kiralıktır", "Yıldız teknik inşaat mühendisliği 1967 yılı mezunu diplomamı satıyorum", "DSİ'de 30 yıllık dere ıslahı konularında 100 üzerinde iş bitirme mevcuttur" gibi benzer başlıklarda çok sayıda ilan bulunuyor.

Konuyla ilgili İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Soner Akdoğan, açıklamalarda bulundu. Diploma kiralayan mühendislerin yıkılan binalardaki sorumlulukları nedeniyle tutuklandığını hatırlatan Akdoğan, denetim çağrısı yaptı.

Akdoğan, "Maalesef mesleğimizde de meslek etiği bilincinde olmayan üyelerimiz mevcut. Bunlar diplomalarını yapı denetim firmalarında, gitmedikleri şantiyelerde ya da kamu ihalesi işi yapan firmalarda kiralıyor. Karşılığında da belli ücret alıyor. Aldıkları riskin karşılığında ücret hiçbir şey değil." dedi.

Mehmet Soner Akdoğan, imzacı olarak adlandırılan bu mühendislerin asgari ücret ya da yarısına çalıştığını anlattı. Diplomasını kiralayan mühendislerin bir yıl meslekten men edilebileceğini kaydeden Akdoğan, şöyle devam etti:

"İmzacılığın karşısında suç işlenir, projeye aykırılık olursa tespit ediliyor. Bu durumda kamu davası açılıyor. Meslek örgütümüzün verdiği cezalar caydırıcı olsa insanlar bunu yapmakta tereddüt edebilir."