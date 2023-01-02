Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sis uçuşlarda aksamalara neden oluyor

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iniş yapılamazken, kalkışlar kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Havalimanı işletmecisi HEAŞ'tan yapılan açıklamada, inişlerin yedek liman olan İstanbul Havalimanı'na yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle, pist saat 05.45 itibarıyla önce iniş, saat 06.20'de kalkış trafiğine kapatılmıştır. 07.20'de kalkışlar kontrollü bir şekilde başlamış, inişler halen yedek meydanlara divert etmektedir. Saat 10.00'da operasyonun normalleşmesi beklenmektedir."

