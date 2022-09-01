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Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Dikkaya köyünde tahta arabalarla gerçekleştirilen "Laz Ralli", renkli görüntülere sahne oldu

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Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı

 

Mekaleskirit Köyleri Sosyal Yardımlaşma, Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen etkinlik, Covid-19 salgınının ardından iki yıl sonra yeniden gerçekleştirildi.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 2

Yarış öncesinde tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

Yarışlara, gençler, yaşlılar ve çocuklar kategorilerinde 37 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 200 metre, gençler ise 1 kilometrelik parkurda yarıştı.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 3

Etkinlikte, kaza yaşanmaması için güvenlik önlemleri alındı. Yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları konuldu.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 4

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana gelirken bazı yarışmacılar ise araçlarını itekleyerek parkuru tamamladı.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 5

Öte yandan, yöresel kıyafetler giydirilen çocuklar arasında güzellik yarışması yapıldı.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 6

Mıhlama yarışmasında ise 9 yarışmacı, 7 dakikada en güzel mıhlamayı yapmak için yarıştı. Yarışmada Emine Çiçil, birinci oldu.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 7

Çiçil, ilk defa mıhlama yapıyormuş gibi çok heyecanlandığını belirterek, "Biraz daha zaman olsaydı daha güzel yapardım. Birinci olduğum için mutlu oldum" dedi.

Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.


Rize'de tahta arabalar "Laz Ralli"de yarıştı - 8
 
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