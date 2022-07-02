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'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca yakalandılar

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İstanbul'da sahte eğitim ve çalışma belgeleri düzenleyen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Sahtecilik, evraklardaki cumhuriyet anlamına gelen 'republic' kelimesini, 'p' harfiyle, 'pepublic' şeklinde yazınca ortaya çıktı

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'Republic' yerine 'Pepublic' yazınca yakalandılar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, bazı yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de ikamet etmek, eğitim ve öğretim almak ve çalışabilmek için başvurularda kullandığı evrakların sahte olduğu ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Ekipler, resmi kurumlara başvuran yabancı uyruklu kişilerin evraklarını tek tek kontrol etti. Çok sayıda evrak üzerinde, 'cumhuriyet' anlamına gelen 'republic' kelimesinin 'p' harfiyle, 'pebuplic' şeklinde yazıldığı belirlendi. Bu tespit üzerine kapsamlı çalışmalar yapan mali polis, evrakların bir şebeke tarafından organize olarak düzenlendiğini ortaya çıkardı.
Şebeke üyelerini takibe alan ekipler, şüphelilerin sahte evrak düzenlemek için kullandığı Fatih'teki bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda sahte evrak ele geçirildi.
Ele geçirilen sahte evraklar arasında cezaevi görüş belgesi, göç idaresi ikamet izni, vekaletname, kimlik, pasaport, taahhütname, adli sicil belgesi, ehliyet, nüfus ve vatandaşlık müdürlükleri adına düzenlenmiş protokol belgesi, farklı konsolosluk, kamu kurum ve kuruluşlar adına düzenlenmiş kaşe ile sahte 16 bin 450 dolar ve 17 bin lira para da olduğu görüldü.
Adreste aynı zamanda bu evrakları hazırlamak için kullanılan fotokopi makinesi, yazıcı, sahte kimlik yapımında kullanılan grafik çizimlerin yer aldığı bellek, dizüstü bilgisayar, kimlik kartı aparatları gibi malzemelerde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
 
 
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