Polisi şehit eden saldırgana çöp poşeti giydirildi

İstanbul’da motosiklet hırsızlığı şüphelisinin gözaltına alınması sırasında bir kadın polisi şehit eden ve 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek adliyeye sevk edildi

İstanbul Ümraniye’de motosiklet hırsızlığı şüphelisinin gözaltına alınması sırasında yaşanan silahlı saldırıda bir kadın polis memuru şehit oldu, bir polis ve saldırganın annesi yaralandı.

Ümraniye polis ekipleri, "motosiklet hırsızlığı" suçundan aranan ve firar eden şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Aranan şahsın 26 suç kaydı bulunan 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti, Ihlamurkuyu Mahallesi’nde polis tarafından yakalanmak istendi. Yakalama sırasında çıkan arbedede Yunus Emre Geçti, polis memurunun silahını alarak etrafa ve polis memurlarına ateş açtı. Kadın polis memuru 27 yaşındaki Şeyda Yılmaz, Yunus Emre Geçti’ye karşılık verdi ancak açılan ateşte yaralanarak ağır yaralandı.

Yunus Emre Geçti’nin annesi P.G. (43) ve polis memuru K.H.S. de olayda yaralandı.

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak polis memuru Şeyda Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden saldırgan Yunus Emre Geçti, siyah çöp poşeti giydirilerek kadın polisler eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Sevk sırasında siyah çöp poşeti giydirilen saldırganı iki kadın polis Hayvan Durum İzleme Amirliği'ne bağlı hayvan taşıma aracına götürdü.

19 yaşındaki saldırgan Yunus Emre Geçti'nin, 26 suç kaydı olduğu, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

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