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Polat çiftine ait iş yerlerine baskın

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Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma gibi iddialar bulunan Dilan Polat ile eşi Engin Polat'a ait iş yerlerinde maliye ekipleri arama yaptı

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Polat çiftine ait iş yerlerine baskın
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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında yapılan ihbar üzerine "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında, Polat çiftine ait 15 şirkete yönelik arama, el koyma ve inceleme kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile vergi müfettişleri şirketlerde arama yaptı.
polisler ellerinde kutularla evraklarla şirketlerden ayrıldı.
Öte yandan, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın cep telefonlarına da el incelenmek üzere el konulduğu öğrenildi.
 
 
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