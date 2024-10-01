Plajda oyun, faciayla bitti

Antalya’nın Kumluca ilçesinde plajda oynarken üzerlerine kayan kum tepeciğinin altında kalan çocuklardan biri öldü, diğeri yaralandı.
Kum Mahallesi’nde 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ile Ahmet Serdar Ünver, Obalar mevkisindeki plajda dalgaların oluşturduğu kum tepeciğinin yakınında oynamaya başladı.
Çocuklar, bir süre sonra kayan kum tepeciğinin altında kaldı. Sağlık ekiplerince Kumluca Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Ezgi Yavuz kurtarılamadı, Ahmet Serdar’ın ise tedavisi sürüyor.
İlköğretim 3’üncü sınıf öğrencisi Ezgi Yavuz'un, nefes borusuna kum kaçması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.